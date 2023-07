Nach Sparten könnte laut ZKB das höchste organische Umsatzwachstum in den Segmenten Connectivity & Products und Knowledge, gefolgt von Health & Nutrition verzeichnet worden sein. Was die Profitabilität anbelangt, so gehen Analysten davon aus, dass diese durch Synergien, durch Preiserhöhungen und durch die Wiederöffnung von China unterstützt worden sein dürfte. Auf die Marge gedrückt haben dürften hingegen der weitere Anstieg der Personalkosten sowie die bereits genannten negativen Währungseffekte.