H1 2024 (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2023 Umsatz 3'289 3'284 Org. Wachstum (in Prozent) 6,8 8,1 Adj. EBIT 458 462 - Marge (in Prozent) 13,8 14,1 Reingewinn* 264 272 * nach Minderheiten

FOKUS: SGS dürfte wie die gesamte Prüf- und Inspektionsbranche derzeit von einer guten Nachfrage profitieren und wachsen. Kommt hinzu, dass die Gruppe ihre Aktivitäten weiterhin mit Zukäufen ausbaut. Allerdings dürften die Währungsentwicklungen, insbesondere die Schwäche der Währungen in wichtigen Märkten wie China oder Taiwan, auf die Profitabilität drücken.