2023E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2022A Umsatz 6668 6642 - org. Wachstum (in Prozent) 8,0 5,8 EBIT adj. 1011 1023 - Marge (in Prozent) 15,1 15,4 Reingewinn 616 588 (in Fr.) Dividende je Aktie 3,20 3,20

FOKUS: SGS wird am Freitag nicht nur seinen Zahlenkranz für das Jahr 2023 bekannt geben. Es wird zudem ein strategisches Update von der Firmenleitung bekannt gegeben. Dieses könnte laut Analysten eine Aktualisierung der Organisationsstruktur, spezifische Schwerpunktbereiche für das künftige Geschäft, Kostenmassnahmen und ein Update zur Kapitalallokation und M&A-Strategie beinhalten. Die strukturellen Geschäftstrends sind laut Experten nach wie vor günstig, aber die Rentabilität und die Wertschöpfung haben Aufwärtspotenzial. Oder anders ausgedrückt: Während sich die Topline von SGS durchaus sehen lassen kann, ist der Konzern bezüglich Margenentwicklung weiterhin holprig unterwegs, so die ZKB.