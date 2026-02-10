Welchen Einfluss haben Handelskonflikte?

Geopolitische Unsicherheiten und Handelskonflikte könnten künftig das globale Wirtschaftswachstum und den Welthandel weiter belasten, was grundsätzlich Gegenwind für den TIC-Sektor bedeutet. Gleichzeitig sehen Analysten Chancen für SGS, da Unternehmen auf die Unsicherheiten zunehmend mit einer Neuordnung der Lieferketten und einem höheren Bedarf an Prüf-, Zertifizierungs- und insbesondere digitalen Vertrauensdienstleistungen reagierten.