Zudem liegt SGS nach eigenen Aussagen bei der Umsetzung der bis 2027 laufenden «Strategy 27» dem Zeitplan voraus. Zwei Jahre vor Ablauf der Strategie seien bereits 130 der angestrebten 150 Basispunkte erreicht, sagte CEO Géraldine Picaud im Interview mit AWP. Da bei der Marge bereits die Marke von 16 Prozent erzielt wurde, zweifle wohl niemand daran, dass das angepeilte Ziel von 16,2 Prozent erreicht werde.