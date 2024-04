SGS-Chefin Picaud will dabei auch durch Übernahmen wachsen. SGS befinde sich einer noch immer stark fragmentierten Branche, sagte sie in einem Interview mit der Zeitung «Finanz und Wirtschaft» von Ende März. «Dieser Sektor bietet also viele Möglichkeiten für Übernahmen, und wir wollen ein wichtiger Akteur bei der Konsolidierung dieses fragmentierten Marktes sein.» Wachsen will die Gruppe etwa in Nordamerika.