Q1 2025 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q1 2024 Umsatz 1'666 1'577 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q4 2024 Org. Wachstum (in Prozent) 5,4 6,5

FOKUS: Analysten rechnen für das erste Jahresviertel 2025 mit weiterem Umsatzwachstum. Gemäss AWP-Konsens wird ein Zuwachs von 5,6 Prozent erwartet. Beim organischen Wachstum liegt der Konsens bei 5,4 Prozent und damit innerhalb der vom Konzern angestrebten 5 bis 7 Prozent (s. Ziele) - nach den 6,5 Prozent im Schlussquartal 2024 bedeutete es allerdings ein Verlangsamung.