Q3 2024E (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q3 2023A Umsatz 1665 n.a. Org. Wachstum (in Prozent) 7,3 n.a. 9 Mte 2024E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 9 Mte 2023A Umsatz 5000 n.a.

FOKUS: Die Analysten erwarten, dass sich die bisherigen Wachstumstrends auch im dritten Quartal fortgesetzt haben, angetrieben durch Industries & Environment und Natural Resources. Zudem dürften auch die Bereiche Connectivity & Products und Business Assurance zugelegt haben, während das Wachstum bei Health & Nutrition wohl verhalten blieb.