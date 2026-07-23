Wird Nahost-Konflikt doch noch zur Belastung?

Der Konflikt im Nahen Osten scheint das Geschäft von SGS kaum zu beeinflussen. Das machte SGS-Chefin Géraldine Picaud auch anlässlich der Vorlage der Erstquartalszahlen Ende April klar. «Die Region Naher Osten macht nur etwa 3 Prozent unseres Gesamtumsatzes aus. Im März hatten wir dort geringe Auswirkungen, insgesamt sind wir sehr resilient», sagte sie. Analysten gehen allerdings davon aus, dass der anhaltende Konflikt das Geschäft von SGS im weiteren Jahresverlauf etwas stärker beeinflussen dürfte.