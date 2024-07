H1 2024 (in Mio EUR) AWP-Konsens H1 2023 Umsatz 1'543 1'540 - org. Wachstum ( Prozent) 0,6 6,6 Adj. EBITDA 355,7 383,7 - Marge Prozent 23,1 24,9 Reingewinn adj. 121,3 144,4

FOKUS: Die Experten erwarten bei SIG ein verhaltenes erstes Semester. Im Schnitt rechnen sie mit einem tiefen organischen Wachstum, angetrieben vom Geschäft mit aseptischen Kartonverpackungen, welche vor allem in den Schwellenländern gefragt sind. Dämpfend dürften hingegen die rückläufigen Verkäufe von Bag-in-Boxes und Spout-Pouches in den USA gewesen sein. Als Grund dafür nennen die Analysten das abnehmende «out-of-home dining» aufgrund der Inflation. Der Fokus liege nun auf Kommentaren zu den Trends in den USA und China sowie die Entwicklung des Free-Cashflows, schreibt etwa der Analyst von Vontobel.