Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle bereiteten Sigrist kaum Sorgen. «Von den angekündigten Handelszöllen, einschliesslich der derzeit ausgesetzten Zölle, erwarten wir aufgrund unserer Lieferkettenstrategie 'in der Region für die Region' nur begrenzte direkte Auswirkungen auf die Profitabilität», so der Firmenchef. So seien insbesondere die Lieferungen von Getränkekartonverpackungen von Mexiko in die USA von Zöllen ausgenommen, so der CEO.