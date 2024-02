PRO MEMORIA: Die Mittelfristziele wurden Ende November an einem Kapitalmarkttag bestätigt. Das angepeilte Wachstum werde von wachsenden Endmärkten, Marktanteilsgewinnen, dem Ausbau des Geschäfts in Schwellenländern sowie der Weiterentwicklung von Produktkategorien und Vertriebskanälen getrieben, hiess es damals. «Unser einzigartiges Geschäftsmodell sowie unsere Innovations- und Nachhaltigkeitskultur versetzen SIG in eine einzigartige Position, um über dem Markt zu wachsen und für die Aktionäre einen bedeutenden Mehrwert zu schaffen», sagte CEO Samuel Sigrist damals.