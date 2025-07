So hat Sika erst Mitte Juni den Ausbau zweier Werke in China und Brasilien sowie den Bau einer neuen Fabrik in Marokko angekündigt. In der chinesischen Metropolregion Suzhou wird demnach der bestehende Standort erweitert. Dieser ist auf Polyurethan-Technologien mit hoher Viskosität spezialisiert, die für Klebe- und Dichtungslösungen im Automobil-, Bau- und Industriesektor eingesetzt werden.