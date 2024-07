Während in der Region EMEA, insbesondere in Südeuropa, Afrika und dem Mittleren Osten, mit einem leichten Wachstum gerechnet wird, wird die Region Asien/Pazifik durch das Projektgeschäft in China negativ beeinflusst. Die Marktregion Amerika zeigte sich wohl stabil, gestützt durch Infrastrukturprojekte in den USA. Insgesamt bleiben die Analysten für die langfristigen Wachstumsaussichten von Sika zuversichtlich und erwarten eine Bestätigung der Jahresziele für 2024 (siehe auch PRO MEMORIA).