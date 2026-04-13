Q1 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q1 2025 Umsatz 2'457 2'678 - EMEA 1'177 1'204 - Americas 822 935 - Asien/Pazifik 454 540 (in Prozent) Org. Wachstum -1,8 0,9

Kein eigenes Wachstum

Im Fokus steht unter anderem das organische Wachstum - also das Wachstum aus eigener Kraft, bereinigt um Zukäufe und Währungseinflüsse. Dieses war zuletzt rückläufig. Denn nach einer Phase kräftiger Expansion - getragen von den Grossakquisitionen Parex im Jahr 2019 und insbesondere MBCC im Jahr 2023 - fällt dieser Rückenwind nun weg.