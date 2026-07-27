Ist Sika auf Kurs für seine Jahresziele?

Für das Gesamtjahr hat sich Sika vorgenommen, den in Lokalwährungen gerechneten Umsatz um 1 bis 4 Prozent zu steigern. Die EBITDA-Marge soll auf 19,5 Prozent bis 20,0 Prozent steigen. Analysten erwarten, dass dieser Ausblick bestätigt wird. Einzig beim Margenausblick bestehe das Risiko einer Senkung. So habe Sika zwar auf die steigenden Energiepreise rasch mit Preiserhöhungen reagiert, doch dürften diese genau wie die Sparmassnahmen zeitverzögert im zweiten Halbjahr zum Tragen kommen. Doch selbst wenn Sika den Ausblick senken würde, dürfte die kaum Korrekturen der Margen-Schätzungen für 2026 auslösen - denn diese Schätzungen seien bereits eher tief.