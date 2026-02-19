Daher stehen insbesondere die Prognose für das laufende Jahr 2026 im Fokus der Anleger sowie allgemeine Aussagen zu den Baumärkten. Dabei steht Sika im Urteil der UBS vor einer schwierigen Abwägung: Einer über den Erwartungen liegenden Prognose könnte es an Glaubwürdigkeit mangeln, da Sika die Guidance zuletzt zwei Mal in Folge senken musste. Eine vorsichtige Prognose könnte auf den anderen Seite weitere Verkäufe an der Börse auslösen.