2025 (in Mrd Fr.) AWP-Konsens 2024 Umsatz 11,29 11,76 - Org. Wachstum (in Prozent) -0,2 1,1

Kein eigenes Wachstum

Besonders im Fokus steht das organische Wachstum - also das Wachstum aus eigener Kraft, bereinigt um Zukäufe und Währungseinflüsse. Dieses war zuletzt rückläufig. Denn nach einer Phase kräftiger Expansion - getragen von den Grossakquisitionen Parex im Jahr 2019 und insbesondere MBCC im Jahr 2023 - fällt dieser Rückenwind nun weg.