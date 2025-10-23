Die Bauchemie- und Klebstoffherstellerin publiziert am Freitag, 24. Oktober, die Ergebnisse zu den ersten neun Monaten 2025. Zum AWP-Konsens haben insgesamt neun Analysten beigetragen.
9M 2025 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 9M 2024 Umsatz 8'641 8'915 EBITDA 1'663 1'702 - Marge (in Prozent) 19,2 19,1 Konzerngewinn 881 923
Wie ist es Sika zuletzt gelaufen?
Der Umsatz von Sika dürfte im dritten Quartal 2025 geschrumpft sein, stark belastet von negativen Währungseffekten und der Konjunkturabschwächung in China. Schon im zweiten Jahresviertel hatte der Bauzulieferer auf ein «herausforderndes, deflationäres Marktumfeld» im chinesischen Bausektor hingewiesen.
In den Regionen Südeuropa und Afrika/Nahost dürfte Sika laut Analysten «ordentlich» gewachsen sein, während die private Bautätigkeit in den USA aufgrund hohen Hypothekenzinsen verhalten blieb. Und die in Westeuropa angestossenen Infrastrukturmassnahmen haben noch nicht durchgeschlagen, merkt Alexander Koller von der Bank Vontobel an.
Leidet auch die Marge?
Die Mehrheit der Analysten meinen: Nein. Dank einem starken Fokus auf Kostensenkungsmassnahmen und weiteren Synergien aus der MBCC-Grossakquisition rechnen die Experten mehrheitlich mit einer gehaltenen EBITDA-Marge. Einzig Priyal Woolf von Jefferies sieht ein Risiko, dass Sika seine Vorhersage für die Profitabilität in 2025 eventuell senken muss.
Wie lauten die Ziele des Managements?
Im Sommer noch hatte Sika anlässlich der Halbjahreszahlen die Prognose einer Betriebsgewinnmarge (EITDA) von 19,5 bis 19,8 Prozent bestätigt. Die Vorhersagen für den Umsatz wurden aber bereits Ende Juli etwas defensiver formuliert. Neu rechnet Sika mit einem leichten Umsatzplus, davor wurde ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 3 bis 6 Prozent angepeilt.
Wie steht es um die Aktie?
Die Titel von Sika haben seit Jahresbeginn gut 19 Prozenteingebüsst und schneiden damit deutlich schlechter ab als der Gesamtmarkt (SPI) mit einem Plus von rund 12 Prozent. Bereits im Vorjahr entwickelten sich die Papiere unterdurchschnittlich.
