Wie lauten die Ziele des Managements?

Im Sommer noch hatte Sika anlässlich der Halbjahreszahlen die Prognose einer Betriebsgewinnmarge (EITDA) von 19,5 bis 19,8 Prozent bestätigt. Die Vorhersagen für den Umsatz wurden aber bereits Ende Juli etwas defensiver formuliert. Neu rechnet Sika mit einem leichten Umsatzplus, davor wurde ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 3 bis 6 Prozent angepeilt.