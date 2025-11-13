Gibt es regionale Unterschiede?

Zuletzt hat sich der Markt für Hörgeräte und -systeme eher volatil entwickelt, wie etwa die Experten von JPMorgan in ihrem Ausblick hervorheben. Dabei deuteten Aussagen der Konkurrenz auf ein etwas schwächeres US-Geschäft hin, während Frankreich und Grossbritannien zugelegt haben dürften. Auch in Deutschland sei jüngst eine gewisse Belebung zu sehen gewesen, so der Experte.