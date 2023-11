H1 2023/24E (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2022/23A Umsatz 1751 1847 EBITA adj. 354,1 398,1 Reingewinn* 253,5 296,2 * vor Minderheiten

FOKUS: Sonova dürfte laut Analysten in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023/24 sowohl im Grosshandel wie auch im Geschäft mit Hörimplantaten Marktanteile an die Konkurrenz verloren haben. Hinzu komme ein schleppend laufendes Detailhandelsgeschäft in Europa, heisst es bei den Analysten. Im Fokus sind dabei etwa Deutschland und Frankreich, wo es wohl nicht besonders gut lief. Nach wie vor belastend wirkt sich auch der Verlust eines sehr wichtigen Kundens in den USA aus, nämlich von Costco. Sonova selbst nennt diesen Namen zwar nie, doch ist klar, dass es sich um den Grosshändler handelt, für den Sonova zuvor die Hörgeräte-Eigenmarke hergestellt hatte.