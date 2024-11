Doch in der zweiten Jahreshälfte soll es mit den neuen KI-Hörgeräten des Konzerns «losgehen». Denn diese haben es laut Experten in sich: ZKB-Mann Daniel Jelovcan betonte, dass die Entwicklung der neuen Hörgeräte-Plattform fünf Jahre gedauert habe. In einem ersten Kommentar nach dem Investorentag sprach er von der «wichtigsten Innovation» seit mehreren Jahren. In einem früheren Kommentar wurde gar die Vermutung geäussert, dass der Konzern damit der Konkurrenz zwei bis drei Jahre voraus sein könnte. «Wir gehen davon aus, dass Sonova mit den beiden neu lancierten Hörgeräten die Märkte überzeugen und nicht nur den Umsatz deutlich steigern, sondern auch Marktanteile zurückgewinnen und die operativen Margen erhöhen kann», ergänzte seine Kollegin Sibylle Bischofberger von Vontobel.