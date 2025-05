2024/25 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2023/24 Umsatz 3'848 3'627 - Wachstum (in LW) 7,0 3,2 EBITA adj. 810 771 - Marge (in Prozent) 21,1 21,3 Gewinn nach Steuern 554 610 (in Fr.) Dividende je Aktie 4,25 4,30

FOKUS: Grundsätzlich gehen Analysten davon aus, dass Sonova im Rahmen der eigenen Zielsetzung abschneiden wird. Positive Überraschungen erwarten sie dabei allerdings nicht. Vielmehr dürfte die Geschäftsentwicklung regionale Unterschiede aufweisen. Vor allem mit Blick auf den US-Markt stellen sich für die Experten einige Fragezeichen auf.