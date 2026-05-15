2025/26 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2024/25 Umsatz 3'841 3'865 Umsatz* 3'605 3'613 - Wachstum in LW 5,5 7,6 EBITA Normalized* 792 764 - Marge ( Prozent) 22,0 20,9 Gewinn nach Steuern 534 547 (in Fr.) Dividende je Aktie 4,09 4,40 *excl. Consumer Hearing

Worauf ist zu achten?

Mit dem Strategie-Update Ende März hat der seit vergangenem Jahr amtierende CEO Eric Bernard die Richtung für die weitere Geschäftsausrichtung des Hörsystem-Spezialisten ausgegeben. Mit der angekündigten Trennung von der Marke Sennheiser und damit den sogenannten Consumer Hearing Geschäft fokussiert Bernard Sonova denn auch wieder stärker auf das Kerngeschäft mit Hörgeräten. Wenn man bedenkt, dass diese Sparte im ersten Semester einen prozentual zweistelligen Umsatzrückgang verbuchte, macht diese Entscheidung durchaus Sinn - so auch der Tenor der Analysten.