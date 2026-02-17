Bei der Marge für den Kern-Betriebsgewinn stellt der Konzern im gleichen Zeitraum neu eine Erhöhung um 40 bis 50 Basispunkte in Aussicht - ebenfalls zu konstanten Wechselkursen. Im vergangenen Jahr lag diese bei 27,6 Prozent. Als Straumann vor vier Jahren die 2030er Ziele formulierte, hatte sich das Unternehmen einen Wert zwischen 25 und 30 Prozent zum Ziel gesetzt.