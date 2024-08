H1 2024 (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2023 Umsatz 1'302,2 1'216,9 - Org. Wachstum ( Prozent) 11,3 7,5 EBIT 317,3 296,6 - Marge (in Prozent) 24,4 24,4 Core EBIT 322,6 316,7 - Marge (in Prozent) 24,8 26,0 Reingewinn 246,6 206,0 CORE Reingewinn 254,0 228,7

FOKUS: Nach den Umsatzzahlen zum ersten Quartal werde der Fokus der Investoren verstärkt auf der Entwicklung in den USA liegen. Darin sind sich die Experten einig. Immerhin hatte die sehr unterschiedliche regionale Entwicklung in den ersten drei Monaten für eine deutlich negativ Kursreaktion gesorgt. Wie es bei Barclays heisst, dürfte jede Form von Verbesserung in den USA gut am Markt ankommen. Aber auch das Asien-Geschäft und dort speziell der chinesische Markt dürften weiterhin genau beachtet werden.