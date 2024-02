Auch bei Jefferies geht der zuständige Analyst denn auch davon aus, dass vor allem im Schlussquartal dynamische Patientenströme in allen Bereichen, insbesondere in China zu beobachten gewesen sein dürften. Während der Nachholbedarf aus Covid nun erschöpft sei, werde der VBP-getriebene «neue Normalzustand» immer noch als Motor für ein Volumenwachstum von mehr als 20 Prozent in naher Zukunft gesehen. Zur Erinnerung: Durch eine Umstellung auf volumenbasierte Beschaffung (VBP sollen in China die Kosten für Verbraucher sinken.