Auch mit dem Wachstum in Nordamerika zeigte sich der CEO zufrieden. «Wir sind stärker als der Markt gewachsen», betonte der Manager seinerzeit im Gespräch mit AWP. So hatten einige Konkurrenten von einem rückläufigen Geschäft in den ersten Monaten geredet. Straumann dagegen hat laut dem CEO eine gewisse Nachfragedynamik seit Jahresbeginn verzeichnet. Daher zeigt sich der CEO denn auch zuversichtlich, dass Straumann in der Region im laufenden Jahr besser abschneiden werde.