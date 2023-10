Denn jede zahntechnische oder kieferorthopädische Versorgung eines Patienten beginnt mit einer Abformung. Und mit Intraoralscannern kann eine solche heute digital gemacht werden. Die computergestützte Erfassung der Mundsituation und die Planung und Herstellung von Zahnersatz haben sich laut Zahnärzten inzwischen gar als Standard etabliert. Kein Wunder also, wollen die Basler ein Stück von diesem wachsenden Kuchen, das gut zum angestammten Implantate-Geschäft passt. Die am Donnerstagabend verkündete Übernahme der Firma AlliedStar passt in diese Strategie.