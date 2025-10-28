Q3 2025 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q3 2024 Umsatz 601,4 585,5 - EMEA 230,1 216,4 - Nordamerika 160,0 162,9 - Asien/Pazifik 154,7 149,4 - Lateinamerika 59,9 56,8 (in Prozent) Org. Wachstum 8,0 11,2

Worauf ist zu achten?

Da Straumann zu den ungeraden Quartalen immer nur Umsatzzahlen vorlegt, werden Investoren und Analysten genau schauen, wie sich die verschiedenen Regionen im dritten Quartal entwickelt haben. Hier gingen die Trends in den vergangenen Quartalen zum Teil deutlich auseinander. Besonders im Fokus stehen dabei der US-Markt und China. In den USA hatte Straumann zuletzt mit einer Zurückhaltung bei den Kunden zu tun. In China wiederum plant die Regierung zum Jahresbeginn 2026 die Einführung der nächsten Runde der volumenbasierten Beschaffung (VBP). Dies dürfte bei den Kunden für eine gewisse Zurückhaltung sorgen, da sie erst einmal die neuen Preise abwarten werden.