Massgeblich zum guten Geschäftsverlauf trägt das anhaltende Wachstum in den USA bei. Hinzu kommt, dass die Erholung in China vom letztjährigen Corona-Dämpfer an Fahrt aufnimmt. Die Swatch-Marken sind in China gut positioniert und dürften vom Aufschwung gut profitieren. Die Gruppe erzielt im "Reich der Mitte" rund 35 Prozent des Umsatzes.