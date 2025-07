Der Fokus der Analysten wird bei der Zahlenvorlage vor allem auch auf Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung - im zweiten Halbjahr 2025 sowie darüber hinaus - liegen. Wichtig sind zudem die Höhe der Lagerbestände, Trends bei den verschiedenen Marken und in den wichtigsten Regionen, Wechselkurseffekte sowie mögliche Massnahmen zur Kostensenkung. Wobei am Markt nicht von signifikanten Massnahmen etwa bei Personalkosten ausgegangen wird. Das Swatch-Management versucht dies in einer Schwächephase bekanntlich zu vermeiden, um die Talente in dem zyklischen Geschäft für Zeiten des Aufschwungs zu sichern.