Die Swatch Group hat Damiano Casafina und Sylvain Dolla in die Konzernleitung berufen. Casafina ist Chef von ETA, während Dolla als Tissot-CEO amtet. Neu in die erweiterte Konzernleitung werden Roland von Keith (CEO Glashütte Original), Stephen De Lucchi (Country Manager der Swatch Group Hong Kong und Macao) sowie Alain Villard (CEO der Marke Swatch) aufsteigen. Alle treten ihr Amt am 1. September an.