Worauf ist ausserdem zu achten?

Die Margen in der Luxusgüterbranche bleiben angesichts hoher Materialkosten unter Druck. Die Goldpreise etwa kennen seit mehreren Jahren nur noch die Richtung nach oben und erklimmen ein Allzeithoch nach dem nächsten. Ein Damoklesschwert bleiben zudem die US-Zölle. Die Schweiz hatte sich mit den USA bei den Tarifen auf Schweizer Importe rückwirkend per 14. November 2025 auf maximal 15 Prozent geeinigt von zuvor 39 Prozent. Ausgestanden sind die Zollsorgen damit aber nicht: Jüngst hat US-Präsident Donald Trump mit der Ankündigung neuer Zölle gegen Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Grossbritannien, die Niederlande und Finnland erneut einen Handelsstreit mit der EU vom Zaun gebrochen. Diese sollen bis zu einer Einigung über den «vollständigen und umfassenden Kauf Grönlands» gelten.