2023E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2022A Nettoumsatz 7918 7499 EBIT 1324 1158 - Marge (in Prozent) 16,7 15,4 Reingewinn 972 823 Reingewinn* 946 807 (in Prozent) Org. Wachstum** 12,8 4,6 (in Fr.) Dividende je Inhaber 6,88 6,00 * den Aktionären The Swatch Group AG zurechenbar ** konstante Wechselkurse

FOKUS: Die Schweizer Uhrenindustrie hat im vergangenen Jahr mit grösster Wahrscheinlichkeit einen neuen Rekord bei den Uhrenexporten erreicht. Darauf lassen die Exportdaten der ersten elf Monate schliessen, die Statistik zum Gesamtjahr wird Ende Januar publiziert. Von der weltweit guten Nachfrage nach Schweizer Zeitmessern dürfte auch der Swatch-Konzern mit Marken wie Longines, Tissot, Omega, Blancpain oder Swatch profitiert haben.