Für 2026 stellte der CEO aber sogleich eine signifikante Ergebnissteigerung sowie eine klar verbesserte Profitabilität in Aussicht. Das sei das Ziel, sagte Hayek an der Bilanzmedienkonferenz. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass sich der Betriebsgewinn im ersten Halbjahr 2026 deutlich verbessert hat und die entsprechende Marge ebenfalls in die Höhe kletterte. Die Spanne der Analystenschätzungen ist allerdings aufgrund der Unsicherheit sehr gross.