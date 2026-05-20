Wieso neigen die Anleger zur Vorsicht?

An der Börse haben die ansonsten «erfolgsverwöhnten» Swiss-Life-Titel im laufenden Jahr einen schweren Stand. Seit Jahresbeginn ging der Kurs um rund 6 Prozent zurück, dies nachdem die Titel seit 2020 stark an Wert zugelegt hatten. In Anlegerkritik geriet der Konzern etwa, weil er die hohen Erwartungen an die Dividendenausschüttung nicht ganz erfüllen konnte. Zudem zeichnen sich im Zuge des Iran-Kriegs Inflations- und damit verbundene Zinsrisiken ab. Höhere Zinsen bergen die Gefahr, dass das Anlagegeschäft und die Immobilienbewertungen unter Druck geraten.