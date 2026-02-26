Wie war der Schadenverlauf im Jahr 2025?

Für die Rückversicherungsbranche war 2025 ein relativ schadenarmes Jahr: Laut Swiss Re-Institute lag die Schadenlast für die Versicherungsbranche unter dem zehnjährigen Durchschnitt. Der klar grösste Posten in den Bilanzen der Versicherer waren mit rund 40 Milliarden die Waldbrände in Los Angeles zu Jahresbeginn. Relativ ruhig war es nicht zuletzt an der Hurrikan-Front. Zwar gab es im Nordatlantik mehrere Hurrikane der schwerwiegendsten Kategorie 5, der gravierendste war Melissa mit milliardenschweren Verwüstungen in Jamaica und weiteren Karibik-Staaten. Erstmals seit 2015 traf allerdings kein solcher Hurrikan auf US-Festland.