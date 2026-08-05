H1 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens H1 2025 Versicherungsumsatz 20'350 20'947 Reingewinn 2'718 2'605 Reingewinn L&H Re 920 839 (in Prozent) Combined Ratio P&C 80,1 81,1 Combined Ratio Corso 86,7 88,2

Wie präsentiert sich die Situation bezüglich Grossschäden?

Die Swiss Re und die weiteren Rückversicherer können auf ein weiteres Halbjahr mit relativ tiefen Grossschäden aus Naturkatastrophen zurückblicken. Eine Studie der Munich Re bezifferte unlängst die weltweiten Schäden solcher Ereignisse im ersten Semester auf rund 112 Milliarden Dollar, was leicht unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre lag. Von diesen waren nur etwa 40 Prozent versichert. Klar unter dem Durchschnitt blieben insbesondere die Schäden aus Tornados und Schwergewittern im wichtigen Versicherungsmarkt USA. Auf Interesse stossen dürften beim Swiss-Re-Abschluss nicht zuletzt die Ausführungen der Verantwortlichen zu den Schäden der derzeit wütenden Waldbrände aber auch zu den Erwartungen bezüglich der Hurrikansaison des laufenden Jahres.