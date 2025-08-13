Q2 2025 (in Mio USD) AWP-Konsens Q2 2024 Reingewinn 1'204 996 Reingewinn L&H Re 414 471 (in Prozent) Combined Ratio P&C 80,4 84,4 Combined Ratio Corso 89,7 87,6

FOKUS: Die Analysten erwarten solide Kennzahlen für das zweite Quartal, die Swiss Re auf gutem Weg zum Erreichen seines Jahres-Gewinnziels zeigen dürften. Die Belastung durch Katastrophenschäden im zweiten Jahresviertel dürften sich in Grenzen gehalten haben, nachdem das erste Quartal noch von den kostspieligen Waldbränden in der Region Los Angeles belastet war. Im Fokus werden zudem Aussagen zur Erneuerungsrunde bei den Rückversicherungsverträgen per Anfang Juli stehen. So hatte die Konkurrentin Munich Re in der vergangenen Woche über sinkende Preise in der jüngsten Erneuerungsrunde berichtet. Auch Swiss Re-Finanzchef Anders Malmström hatte im April von einem rückläufigen Preistrend gesprochen.