Der Rückversicherer veröffentlicht am Donnerstag, 7. Mai, die Resultate zum ersten Quartal 2026. Insgesamt haben acht Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.
Q1 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens Q1 2025 Versicherungsumsatz 10'301 10'405 Reinergebnis 1'186 1'280 Reinergebnis L&H Re 441 439 (in Prozent) Combined Ratio P&C Re 81,5 86,0 Combined Ratio CorSo 89,4 88,4
Wie ist das erste Quartal für Swiss Re verlaufen?
Swiss Re dürfte erneut von einem relativ milden Schadenverlauf aus Naturkatastrophen profitieren - dies im Gegensatz zum Vorjahresquartal, das durch die verheerenden Waldbrände in Los Angeles geprägt war. Die Schäden dürften im ersten Startquartal auch klar unter dem Budget von Swiss Re bleiben - das laut Analysten bei etwa 420 Millionen Dollar pro Quartal liegen dürfte. Der Rückversicherer könnte entsprechend seine Reserven weiter aufstocken. Der Gewinn wird trotz dem erwarteten milden Schadenverlauf mit durchschnittlich 1,19 Milliarden etwas unter dem Vorjahr erwartet.
Welche Ziele hat sich Swiss Re gesetzt?
Das Management des Rückversicherers hat sich für das Jahr 2026 einen Jahresgewinn von 4,5 Milliarden Dollar vorgenommen, was pro Quartal einem Gewinn von 1,125 Milliarden entsprechen würde. Dass das ausgegebene Ziel unter dem Jahresgewinn 2025 (4,8 Milliarden Dollar) lag, hatte zwischenzeitlich zu enttäuschten Reaktionen von Investoren geführt. Swiss Re-CEO Andreas Berger verwies dagegen auf das relativ milde Schadenjahr 2025 und betonte, dass Swiss Re die Ziele «konsistent» erfüllen wolle. Auch im laufenden Jahr dürfte der Versicherer derweil seine Sparanstrengungen fortsetzen: Ende 2024 hatte Swiss Re Kosteneinsparungen von 300 Millionen bis 2027 angekündigt, was jährliche Einsparungen von rund 100 Millionen impliziert.
Wie entwickelt sich L&H Re?
Im Blick haben die Analysten das Geschäft mit der Lebens- und Krankenrückversicherung (L&H Re), nachdem Swiss Re im vergangenen Geschäftsjahr das Portfolio der Sparte bereinigt hatte. Betroffen waren von der Bereinigung vor allem kleinere Portfolios etwa in Australien, Israel und Südkorea. Es müsse sich nun zeigen, ob damit in den versicherungstechnischen Ergebnissen die Abweichungen von den Erwartungen nun kleiner würden, heisst es in Analystenkommentaren. Für das Gesamtjahr hat sich das Unternehmen in L&H Re einen Gewinn von 1,7 Milliarden Dollar vorgenommen, was pro Quartal rund 425 Millionen Dollar entspricht.
Was hat die April-Erneuerungsrunde ergeben?
Mit Spannung warten die Investoren insbesondere auch auf Angaben zur April-Vertragserneuerungsrunde in der Sparte P&C Re, auch wenn diese laut Analysten nur rund 10 Prozent der im laufenden Jahr anstehenden Erneuerungen repräsentieren. Allerdings werden die Investoren aus den Ergebnissen auch Rückschlüsse auf die nächste Erneuerungsrunde per Mitte Jahr ziehen. Generell erwarten die Beobachter eine weitere Abschwächung bei den Versicherungspreisen. In der wichtigen Januar-Runde hatten risikoangepasst Rückgänge von 4,3 Prozent resultiert.
Wie entwickelt sich die Swiss Re-Aktie?
Die Papiere der Swiss Re sind seit Anfang Jahr um rund 6 Prozent gesunken. Sie haben sich damit schwächer entwickelt als der Gesamtmarkt (SMI). Bereits im 2025 entwickelten sich die Titel des Rückversicherers unterdurchschnittlich.
Website: www.swissre.com
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(AWP)