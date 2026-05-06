Wie entwickelt sich L&H Re?

Im Blick haben die Analysten das Geschäft mit der Lebens- und Krankenrückversicherung (L&H Re), nachdem Swiss Re im vergangenen Geschäftsjahr das Portfolio der Sparte bereinigt hatte. Betroffen waren von der Bereinigung vor allem kleinere Portfolios etwa in Australien, Israel und Südkorea. Es müsse sich nun zeigen, ob damit in den versicherungstechnischen Ergebnissen die Abweichungen von den Erwartungen nun kleiner würden, heisst es in Analystenkommentaren. Für das Gesamtjahr hat sich das Unternehmen in L&H Re einen Gewinn von 1,7 Milliarden Dollar vorgenommen, was pro Quartal rund 425 Millionen Dollar entspricht.