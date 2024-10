PRO MEMORIA: Die Swisscom kommt mit ihrem geplanten Kauf von Vodafone Italia voran: Die EU-Kommission hat vor einem Monat grünes Licht für die 8 Milliarden Euro schwere Übernahme gegeben. Auflagen gab es keine. Hängig ist aber nach wie vor das Verfahren in Italien. Vor zwei Wochen hatte die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM angekündigt, den geplanten Deal genauer unter die Lupe zu nehmen. Die italienischen Kartellwächter haben eine vertiefte Prüfung (Phase II) eingeleitet. Dabei äusserte sich die Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) kritisch: In einem Bericht sprach sie von einer möglichen Bedrohung für den Wettbewerb. Durch die Transaktion würde ein Unternehmen entstehen, dass über eine dominante Marktmacht für Festnetzdienste für Privat- und Firmenkunden sowie Verwaltungen verfüge, hiess es von den Wettbewerbshütern. Die Swisscom erwartet den Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2025. Der «Blaue Riese» hatte die Pläne zur Übernahme von Vodafone Italia Ende Februar bekannt gegeben. Gemäss den damaligen Informationen entsteht so der zweitgrösste Telekomanbieter Italiens hinter dem Platzhirsch TIM mit einem kombinierten Umsatz von 7,3 Milliarden Euro und einem kombinierten Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von 2,4 Milliarden Euro.