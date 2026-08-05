Bei der Swisscom werden aber die Preiserhöhungen die Erosion im Telekomgeschäft nicht stoppen. In der Schweiz dürfte der Umsatz im Kerngeschäft in diesem Jahr um 120 Millionen Franken schrumpfen und in Italien um rund 150 Millionen Euro, da auch dort das Geschäft unter Druck steht. So hat die Tochter Fastweb + Vodafone den 100 Millionen Euro schweren MVNO-Vertrag mit der italienischen Post verloren. Auch der Euro sorgt weiterhin für eine Belastung in den Swisscom-Ergebnissen.