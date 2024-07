Als Folge des Deals verkauft die Swisscom-Tochter Fastweb ihre Beteiligung an der italienischen Glasfasernetzfirma Fibercop an das US-Investmentunternehmen KKR. Fastweb erhält für den Anteil von 4,5 Prozent an Fibercop einen Verkaufspreis von 438,7 Millionen Euro. Damit steigt Fastweb aus dem Gemeinschaftsunternehmen komplett aus, das 2021 zum Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in Italien von Telecom Italia (TIM), KKR und Fastweb gegründet worden war. Die Transaktion hat keinen Einfluss auf den Vertrag mit Fibercop zur Mitnutzung des Glasfasernetzes durch Fastweb (Wholesale-Vertrag). Der Vollzug der Transaktion wird im dritten Quartal 2024 erwartet, wenn die Übernahme der Festnetzfirma Netco durch KKR zustande kommt. Aus dem Verkauf ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Buchwert zwar ein Gewinn von 189 Millionen Euro. Dieser Gewinn wird laut einem Sprecher aber erfolgsneutral im Eigenkapital verbucht und hat somit keine Auswirkungen auf den Reingewinn des Konzerns. Die Transaktion habe insgesamt keinen Einfluss auf den finanziellen Ausblick fürs Geschäftsjahr 2024.