PRO MEMORIA: Der Bundesrat will Randregionen mit dem Ausbau von schnellem Internet unterstützen, wie er Ende Juni beschlossen hatte. Laut der Regierung braucht es in der ganzen Schweiz eine zuverlässige Hochbreitband-Infrastruktur - auch dort, wo sich der Ausbau für die Betreiber nicht lohnt. Bis Ende Jahr sollen konkrete Umsetzungsvorschläge vorliegen. Damit die ganze Bevölkerung und die Wirtschaft bestmöglich von der Digitalisierung profitieren können, soll eine möglichst flächendeckende Versorgung mit 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) angestrebt werden. Der Bundesrat will einen digitalen Graben vermeiden. Diese Strategie zur Erschliessung der Schweiz mit superschnellem Internet auch in abgelegenen oder dünn besiedelten Regionen kostet je nach Ausbaustandard schätzungsweise zwischen 3,7 und 6,0 Milliarden Franken.