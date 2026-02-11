Wie sehen die Ziele aus?

Im Gesamtjahr 2025 peilt die Swisscom mit Vodafone Italia einen Umsatz von 15,0 bis 15,2 Milliarden Franken an. Dabei dürfte der Konzern allerdings nur den unteren Rand der Umsatzspanne erreichen, oder sogar darunter rutschen, hatte die Konzernspitze zuletzt gesagt. Denn die Verkäufe von Geräten an Firmenkunden sinken. Weil diese aber kaum Gewinne bringen, bleibt das Jahresziel für den operativen Gewinn mit rund 5,0 Milliarden Franken unverändert.