Die UBS dürfte am Mittwoch erneut betonen, sich weiterhin aktiv in die Diskussion einbringen zu wollen. Die Bundesrat habe «aus unserer Sicht irreführende» Einschätzungen geliefert, hiess es bereits vergangene Woche. Nach einer genauen Analyse werde man sich spätestens anlässlich der Ergebnisse für das erste Quartal 2026 weiter dazu äussern. Die Bank schätzt, dass mit den jetzt vorgelegten Beschlüssen zusätzliches Kernkapital (CET1) von rund 22 Milliarden US-Dollar benötigt würde, was zu einer harten Kapitalquote (CET1) von 18,4 Prozent führen würde. Ende Dezember 2025 lag diese bei 14,4 Prozent. Rund 15 Milliarden zusätzliches Kapital benötigt die Bank gemäss eigenen Angaben als Folge der CS-Übernahme bereits, um die bestehenden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Insgesamt müsste sie ihren Berechnungen zufolge infolgedessen zusätzliches hartes Kernkapital in Höhe von etwa 37 Milliarden Dollar halten.