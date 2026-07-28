Die Zahl der bei der Bank direkt angestellten Mitarbeitenden ging per Ende März 2026 auf rund 101'600 (Vollzeitstellen) zurück im Vergleich zu gut 103'000 per Ende 2025. Ein grosser Teil des Abbaus dürfte nach dem im ersten Quartal erfolgten Abschluss der Migration der früheren CS-Kundenkonten auf die UBS-Plattformen und der geplanten Abschaltung alter IT-Systeme im zweiten Quartal erfolgt angefallen sein und auch noch im zweiten Halbjahr stattfinden.