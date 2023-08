UBS-Chef Sergio Ermotti liess nämlich schon bald nach der Übernahme mehrfach durchblicken, dass er die CS Schweiz lieber vollständig in die UBS integrieren will. So sage er unter anderem, dass man im Schweiz-Geschäft die Stärken beider Banken «einbringen» wolle und dass es auch nach einer Integration noch genügend Konkurrenz am Schweizer Markt geben würde.