Der Entscheid zur Übernahme der Credit Suisse durch die UBS ist bereits zwei Jahre her. Laut Ermotti hat die Grossbank 2024 alle wichtigen Meilensteine erreicht und das Integrationsrisiko deutlich verringert, wie er Anfang Februar bei der Publikation der Jahreszahlen sagte. Per Ende 2024 senkte die kombinierte Bank etwa ihre Kosten um 7,5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 2022. Damit wurden schon 60 Prozent der bis Ende 2026 angepeilten Einsparungen von 13 Milliarden eingebucht. Und der Abbau der Abwicklungseinheit mit jenen Geschäftsbereichen, aus denen die Bank aussteigen will, verlief laut UBS bisher ebenfalls schneller als geplant.